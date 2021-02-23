شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت نجران السنوية ترتفع 282% لزيادة كمية المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت نجران، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 281.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 204.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 53.5 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 208.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 85.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن وانخفاض مصاريف التمويل إضافة إلى الأثر الإيجابي نتيجة حصول الشركة على الربوط الزكوية المعدلة والنهائية للأعوام 2014 حتى 2018 مما نتج عنه تعديل مخصصات الزكاة عن تلك الفترات.

وارتفعت المبيعات إلى 623.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 416.4 مليون ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 120.5 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 17.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.