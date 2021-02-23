شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.17% للجلسة الرابعة..ونمو أرباح "اتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.17% رابحاً 9.40 نقطة ليغلق عند مستوى 5670.927 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 391 مليون درهم ليغلق عند مستوى 794.543 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 163.3 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 3281 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.16%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.

وارتفع 17 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الظفرة للتأمين" بنسبة 13.04%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.02%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 2.46%، وتراجع 14 سهماً على رأسها سهم " شركة أسمنت الخليج" بنسبة 4.89%، ثم سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.87%، ثم سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 4.74%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 270.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.4%.

في سياق متصل أعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات"، عن النتائج المالية للعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 51.7 مليار درهم عام 2020 بنسبة انخفاض 0.9%، وبلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 9 مليارات درهم بارتفاع 3.8%، عن العام الماضي، ونتج عنه هامش أرباح صافية نسبته 17%، وبلغ إجمالي عدد المشتركين 154 مليون مشترك بزيادة سنوية قدرها 3.6%، كما وافق المجلس على مقترح إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها وبدلاً عن ذلك اقتراح بتوزيع أرباح إضافية لمرة واحدة بقيمة 40 فلساً للسهم، وبذلك يصبح إجمالي توزيعات الأرباح المقترحة للسهم الواحد 1.2 درهم لعام 2020.