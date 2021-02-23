شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تستقبل أول رحلة من الشارقة بعد توقف دام 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ثروت عجمى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن مطار الأقصر سيستقبل وصول أول رحلة من مطار الشارقة بدولة الإمارات مساء اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام قرابة 9 سنوات.

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن شركة "العربية للطيران" قررت استئناف رحلاتها من الشارقة إلى الأقصر بواقع رحلتين أسبوعيا، مشيرا إلى أن القرار سيكون له مردود إيجابى على حركة السياحة الوافدة إلى المدينة خلال الفترة المقبلة، وسيتيح الفرصة أمام السياح الراغبين فى زيارة الأقصر القدوم عبر مطار الشارقة.

وأشار ثروت إلى أن حملة التطعيمات التى بدأت فى دول العالم سيكون لها أثر بليغ فى كسر الخوف لدى المواطنين من فيروس كورونا، وسيشجع الحكومات على تخفيف القيود المفروضة على حركة السفر والسياحة عالميا، بعد الخسارة الضخمة التى أصابت شريان الاقتصاد لأى دولة، فالجميع يعلق آماله على عودة حركة الطيران من جديد للبقاء الشركات المتوسطة والصغيرة على قيد الحياة.

وتابع ثروت قائلا: إن نسب إشغالات الفنادق الثابتة ضعيف للغاية بسبب تراجع حركة السياحة الداخلية، موضحا أن 16 فندقا عائما من إجمالى70 فندقا حصلوا على شهادة السلامة الصحية يعملون فقط بالأقصر، بنسب إشغالات تصل لـ 60 %، متوقعا أن تشهد حركة السياحة الثقافية تحسنا تدريجيا اعتبارا من أبريل المقبل .