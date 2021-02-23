شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب "بيج رامي" يزور منطقة الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اليوم الثلاثاء، منطقة آثار الهرم، الكابتن دينيس جميس مدرب بطل الأجسام المصري بيج رامي، وكان في استقباله أشرف محي الدين مدير عام المنطقة.

وقال محي الدين أن الجولة بدأت بزيارة الهرم الأكبر، وقد أبدى الكابتن انبهاره بضخامة الهرم، متسائلا عن طريقة بنائه وعدد أحجاره، كما قام بزيارة هرم الملك خفرع من الداخل.

وخلال الجولة حرص على التقاط العديد من الصور التذكارية بمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبو الهول، كما استمع لشرح عن تاريخ تمثال أبو الهول وطريقة نحته، معربا عن إعجابه الشديد بالتمثال، وعن سعادته بزيارة أهرامات الجيزة.