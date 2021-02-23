شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الانتهاء من تجارب تشغيل حقل الغاز ريفين استعدادا لوضعه على الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول عن الانتهاء من تجارب تشغيل حقل ريفين تمهيدا لبدء الإنتاج الفعلي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " أنه خلال فترة وجيزة سيتم وضعه على الإنتاج.

هذا المشروع يأتي فى إطار المرحلة الثالثة من مشروع تنمية منطقة غرب دلتا النيل العميقة بالبحر المتوسط ومن المخطط الإنتاج منه بمعدل يبلغ حوالي 850 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالي 23 ألف برميل متكثفات يومياً.

ويهدف مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل لتنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (تورس- ليبرا -جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار.

وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع فى 10مايو 2017 والذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى مارس2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير2019 بمعدلات إنتاج أولية 400 مليون قدم مكعب يومياً وصلت إلى حوالي 600 مليون قدم مكعب/يوم.