شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.82% بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.82% رابحاً 74.09 نقطة ليغلق عند مستوى 9151.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.66% خاسراً 180.37 نقطة ليغلق عند مستوى 27321.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 465.8 مليون سهم بقيمة 15.9 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.01%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.52%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.04%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.53%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.37%.

وقفز 86 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "عسير" بنسبة 9.92%، وتراجع 103 سهماً على رأسها سهم "جازادكو" بنسبة 3%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 1.85%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 359 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة مسقط المالية، مدير صندوق مشاعر ريت، عن تلقيها إخطاراً بتاريخ 22 فبراير الجاري، من مستأجر عقاراته (شركة إسكان للتنمية والاستثمار) طلباً في إعادة تقييم الإيجار المستحق عن الفترة الحالية من خلال تعيين خبير مستقل لتقييم الإيجار بسبب الظروف الاستثنائية الحالية الناتجة جراء جائحة فيروس كورونا، وسيقوم مدير الصندوق حاليًا بتقييم هذا الطلب داخليًا فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة المعنية، كما يتعذر على مدير الصندوق حاليًا على تحديد الأثر بدقة وسيتابع الأحداث ويعلن عن أي تطورات جوهرية مستقبلية.

في سياق آخر أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 1.5 مليار ريال سعودي عام 2020 مقابل 1.2 مليار ريال سعودي عام 2019 بنسبة نمو 21.17%، وبلغ إجمالي الدخل 55.5 مليون ريال سعودي مقابل 42.4 مليون ريال سعودي عام 2019 بنسبة نمو 30.674%، وبلغت ربحية السهم 0.82 ريال سعودي مقارنة مع 0.4 ريال سعودي.