شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 23-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 23-2-2021، تباينا أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام التعاملات أمس الاثنين، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر في بنك"عودة" ليسجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.20 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.23 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.22 جنيه.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء .

4.28 جنيه للبيع .