شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطي الاتحادي يؤكد عدم بلوغ أهداف التوظيف والتضخم بعد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وألمح "باول" في خطابه المعد سلفا إلى أن السياسة النقدية التيسيرية (خفض الفائدة قرب الصفر ومشتريات الأصول) سوف تظل قائمة لفترة.



وأضاف أن الضغوط التضخمية نحو الارتفاع لا تزال ضعيفة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الأمريكي.



وأشار إلى أن الاقتصاد الأكبر في العالم بعيد عن بلوغ أهداف التوظيف والتضخم التي حددها البنك المركزي، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت لبلوغها.



وشدد "باول" على التزام الاحتياطي الاتحادي باستخدام كافة الإجراءات والأدوات اللازمة والضرورية لدعم الاقتصاد الأمريكي وإعادته لمسار التعافي والنمو.



وكان "باول" قد صرح بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.