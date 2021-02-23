شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يعاود الانخفاض بعد المكاسب المحققة أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخلية عن المكاسب التي حققتها بالأمس، وذلك مع تعافي الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية وتماسكه فوق أعلى مستوى في أسابيع.



ويتلقى البلاديوم دعما من التوقعات الإيجابية بشأن قوة الطلب العالمي على المعادن الصناعية مع تعافي الاقتصادات من جائحة "كورونا" بشكل تدريجي وفق التكهنات في وقت لاحق هذا العام.

كما أن التحول العالمي نحو المركبات الصديقة للبيئة ومكافحة التغيرات المناخية من شأنه دعم البلاديوم المستخدم في صناعة أجزاء داخل السيارات يمكنها تقليل انبعاثات العوادم الملوثة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة، وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 2357.5 دولار للأوقية بعد مكاسب أمس بنسبة 1%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 23402.5 دولار واقل سعر عند 2356 دولار.