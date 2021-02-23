شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تمدد مهلة الاتحاد الأوروبي للمصادقة على اتفاق ما بعد بريكست حتى نهاية إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم الحكومة البريطانية الثلاثاء، إن المملكة المتحدة وافقت بناء على طلب الاتحاد الأوروبي على تمديد فترة التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة لما بعد بريكست حتى 30 إبريل/نيسان، لإتاحة الوقت الكافي للبرلمان الأوروبي للتصديق عليها.

وأفاد «اتفقنا اليوم على تمديد الموعد النهائي حتى 30 إبريل/نيسان لمصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية».

كان من المقرر في البداية أن ينتهي في 28 فبراير/شباط التطبيق المؤقت للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني، لكن البرلمان قال إنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقال المتحدث البريطاني: «إنه لمن المؤسف أن الاتحاد الأوروبي لم يكمل إجراءاته الداخلية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي يخلقها ذلك للشركات والمواطنين على الجانبين. نتوقع أن يحترم الاتحاد الأوروبي الموعد الجديد».

بدأ البرلمان الأوروبي في منتصف يناير/كانون الثاني دراسة النص المؤلف من 1250 صفحة ويأمل أعضاؤه التصويت عليه في مارس/آذار.

(أ ف ب)