هل من ارتباط بين «البيتكوين» وسهم «تيسلا»؟

حذر خبراء من ارتباط «إيلون ماسك» وسعر سهم شركة «تيسلا» بحركة عملة «بيتكوين» الرقمية، وتراجع سهم «تيسلا» قرابة 7% يوم الثلاثاء ليصل التراجع في سعر السهم في يومي الاثنين والثلاثاء إلى نحو 14%، وهي الخسارة الأكبر منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد هذا ثالث أسبوع على التوالي تواجه فيه الشركة خسائر، ووصل سعر السهم الاثنين إلى أدنى متوسط له خلال 50 يوماً للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وباتت الشركة اليوم أكثر تعرضاً للتذبذب في سعر البيتكوين، بعد قيامها بشراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الافتراضية. وكان سعر البيتكوين تراجع بنحو 15% في آخر 24 ساعة ليكسر حاجز الـ50 ألف دولار يوم الثلاثاء بحسب بيانات كوين ميتركس.

وقال دانيل إيفز المحلل لدى «ويدبوش»: إن سعر سهم «تيسلا» بات اليوم يرتبط وبشكل مباشر بسعر البيتكوين، بعد قيام إيلون ماسك بهذا الاستثمار في العملة الافتراضية.

وأضاف لـ«سي إن بي سي»: إن ماسك أصبح يرتبط في أعين المستثمرين بقصة العملة الافتراضية، وعلى الرغم من أن الشركة نجحت في تسجيل أرباح ورقية وصلت إلى مليار دولار في الشهر الأول؛ بفضل العملة الرقمية، فإن الاستثمار يحمل في طياته مخاطر إضافية. ولفت إلى أن غوص الشركة إلى عمق البيتكوين قد يلقي بظلاله على الرؤية الأساسية للشركة أمام المستثمر على المدى المتوسط؛ لكن وعلى الرغم من مخاوفه، فإن إيفز ما يزال يرى أن الاستثمار كان خطوة ذكية في الوقت المناسب لشركة «تيسلا».

وكان سعر العملة الافتراضية الأغلى قد واصل التراجع الثلاثاء بعد تحذيرات وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين الاثنين من أن العملة الرقمية وسيلة غير فاعلة على الإطلاق لإتمام المعاملات، كما حذرت من استخدامها في الأنشطة غير القانونية، ومن تأثيراتها السلبية على البيئة.

وقال إيريك لونيرجان مدير الصندوق لدى «إم أند جي»: إن تغريدات ماسك على موقع «تويتر» مدعاة للقلق قائلاً: إن التغريدات المتواصلة حول أحد الأصول تعد لافتة تحذير ضخمة، وأضاف قائلاً: «عندما تكون شخصية الرئيس التنفيذي أكبر بعشرة أضعاف من السيارات التي يقوم بتصنيعها فهذا يعد خطراً كبيراً بالنسبة للمستثمرين».

لكن وعلى الرغم من التراجع الأخير في سعر السهم فإن «ويدبوش» ما تزال متفائلة حيال مستقبل أداء «تيسلا» التي وصلت قيمتها السوقية إلى 780 مليار دولار. وتتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليون دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ لكن عبر نمو أعمالها الأساسية، وليس الاستثمار في البيتكوين. (وكالات)