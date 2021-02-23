شكرا لقرائتكم خبر عن «ويلز فارجو» يبيع إدارة الأصول بـ 2.1 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك ويلز فارجو عن بيع أعمال إدارة الأصول، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 603 مليارات دولار، لصالح شركتي الاستثمار في الملكية الخاصة «جي تي سي أر» و«ريفيرنس كابيتال بارتنرز» مقابل 2.1 مليار دولار.

وتعد الصفقة أكبر تغيير جذري بالنسبة للبنك الأمريكي بعد تولي تشارلز شارف منصب الرئيس التنفيذي للبنك عام 2019، يذكر أن شارف كان الرئيس التنفيذي لـ«بانك أوف نيويورك ميلون». وسيحتفظ البنك بحصة 9.9% من أعمال إدارة الأصول كما سيظل واحداً من عملاء وحدة إدارة الأصول وشريكاً لها في مجال خدمات التوزيع بحسب بيان من البنك. (رويترز)