شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض مع استمرار الضغط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الضغوط والمبيعات المكثفة التي يتعرض لها القطاع التكنولوجي فضلا عن ترقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وسوف يدلي "باول" بتصريحات هامة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي وسط توقعات بالحدي عن السياسة النقدية وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد.



وكان "باول" قد صرح بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات جامعة "جون هوبكينز" أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز في الولايات المتحدة مستوى 500 ألف شخص.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 165 نقطة) إلى 31359 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 2.1% (ما يعادل 283 نقطة) إلى 13251 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 3842 نقطة.