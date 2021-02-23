شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل «عراب الذهب الأسود» يسدل الستار على حقبة غنية بالأحداث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي وزير البترول السعودي الأسبق أحمد زكي يماني عن 90 عاما، ليسدَل الستار على مسيرة مهنية حافلة ومثيرة كان خلالها المسؤول الراحل أحد أبرز أركان صعود المملكة في قطاع الطاقة. وتولّى يماني وزارة النفط السعودية بين عامي 1962 و1986، وكان شاهدا على بداية مرحلة بناء «أرامكو» وانطلاقة ثورة تنموية في المملكة.

يماني - وهو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» - لعب دوراً قيادياً في عملية الحظر النفطي الشهيرة إبان حرب أكتوبر / تشرين الأول عام 1973 لدفع الدول الغربية على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967. توفي يماني، وهو ثاني وزير للنفط في المملكة، في لندن وسيدفن في مكة.

ولد يماني في مكة المكرمة عام 1930، وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1952، وأكمل دراساته العليا في جامعة نيويورك ثم جامعة هارفرد في الولايات المتحدة.

وخلال اجتماع لمنظمة «أوبك» في فيينا عام 1975، تعرض يماني مع عشرة وزراء نفط آخرين للخطف على أيدي عناصر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ونقل المخطوفون إلى الجزائر حيث أفرج عنهم لاحقاً.

وبعد أربع سنوات من خروجه من وزارة النفط في 1986، أنشأ يماني الذي عرف باسم «عراب النفط الأسود» مركزا لدراسات الطاقة في لندن. (وكالات)