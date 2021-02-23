الجائحة تغيّر سلوك المتسوقين نحو المأكولات الطازجة عالية الجودة

دبي: ”الخليج 365”

أشارت نتائج دراسة استقصائية أُجريت بتكليف من مجلس الأغذية الإيرلندي إلى حدوث تغيير في السلوك الاستهلاكي في الإمارات، حيث برز اهتمام أكبر بشراء الأغذية الطازجة وعالية الجودة والتركيز على مصادر الطعام نتيجة انتشار «كوفيد-19». وتهدف الدراسة إلى تكوين فهم أفضل حول تأثيرات الأزمة الصحية العالمية عفي سلوك الشراء لدى المتسوقين في الدولة. وأشارت الدراسة إلى حدوث تغيرات كبيرة في سلوك المتسوقين في مختلف أنحاء الدولة، فقد أصبحوا أكثر وعياً بالفوائد الصحية للأغذية التي يتناولونها، فضلاً عن اهتمامهم بمستوى جودتها ومصدرها.

الأغذية الصحية

دفعت الأزمة الصحية العالمية أعداداً متنامية من المستهلكين نحو اعتماد الخيارات الغذائية الصحية خلال تسوقهم في المراكز التجارية، إذ يتجهون اليوم لاختيار المنتجات الغذائية بناء على القيمة الغذائية للوجبات التي يتناولونها، مع التركيز بشكل أكبر على مفاهيم الصحة والعافية. ويسعى المستهلكون بشكل أكبر نحو الخيارات الغذائية التي تسهم بتعزيز مناعة أجسامهم. وفي ما يلي لمحة عن أهم نتائج الدراسة: أشار نصف البالغين (50%) إلى أن المحتوى الغذائي والحصول على الأغذية والمشروبات من مصادر طبيعية قد أصبح أكثر أهمية الآن نتيجة لانتشار «كوفيد-19»، ويختار نصف البالغين (50%) تناول الأغذية التي تعزز مناعة الجسم، بينما يتجه أقل من نصفهم (46%) نحو تناول المكملات الغذائية للوقاية من المرض؛ ويتناول عدد أقل من نصف البالغين (47%) كميات أكبر من الفاكهة والخضروات؛ كما يتناول أكثر من ثلث المتسوقين البالغين (33%) كميات أقل من الحلويات.

المنتجات الطبيعية

يتطلع المستهلكون بشكل أكبر نحو المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية عند اتخاذ قراراتهم الشرائية، ما يعني تفوق الجودة على القيمة المالية عند اتخاذ خيارات مدروسة في ما يتعلق بأنماط التسوق. وثمة توجه متنام نحو طهي الوجبات في المنزل بالكامل، واستكشاف وصفات جديدة للطهي، وقد يكون ذلك نتيجة قيام المزيد من الناس بالعمل في المنزل بدلاً من المكاتب. ويتجه 4 من كل 10 أشخاص بالغين بشكل عام لشراء أغذية ذات جودة أفضل نتيجة لكوفيد-19؛ وأشار أقل من نصف المشاركين في الدراسة (48%) إلى أهمية شراء المنتجات الغذائية الطبيعية اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ كما يقوم واحد من كل 3 بالغين بطهي الوجبات في المنزل بالكامل، مع التوجه بشكل متنام نحو تعلّم الطهي باستخدام وصفات الطهي نتيجة للأزمة الصحية.

الاهتمام بدولة المنشأ

تتنامى أهمية معرفة مصادر المنتجات الغذائية بالنسبة للمتسوقين في دولة الإمارات، مع تركيزهم بشكل أكبر على معايير السلامة الغذائية؛ ما يشير إلى إمكانية قيام بعض المتسوقين باتخاذ قراراتهم الشرائية بناءً على دولة المنشأ للمنتج الغذائي، والاهتمام بشكلٍ أكبر بصحة الحيوانات والجوانب البيئية. ويولي 52% من البالغين في دولة الإمارات أهمية كبيرة في ما يتعلق بتتبع مصادر الأغذية والمشروبات التي يتناولونها؛ ويعتقد 56% من البالغين في دولة الإمارات بأن معايير السلامة الغذائية قد أصبحت أكثر أهمية الآن. وتعليقاً على نتائج الدراسة الاستقصائية، قالت كلاوديا سامويل، المديرة الإقليمية لدى مجلس الأغذية الإيرلندي (بورد بيا) في منطقة الشرق الأوسط: «تشير نتائج هذه الدراسة إلى تأثير «كوفيد-19» في المتسوقين، ودوره في دفعهم بشكل مباشر لاتخاذ قرارات الشراء الأسبوعية. واستناداً إلى هذه النتائج، فإننا ندرك الآن الأسباب التي تدفع المتسوقين في دولة الإمارات لاختيار المنتجات الغذائية والمشروبات الإيرلندية لتكون ضمن سلة مشترياتهم الأسبوعية، أو اختيار المكونات ذات المنشأ الإيرلندي التي تتمتع بسمعة طيبة بفضل نكهاتها المتميزة وجودتها العالية وإنتاجها وفق أرقى المعايير العالمية. ويتمتع منتجو الأغذية الإيرلنديون بحضور رائد في أسواق التصدير العالمية للمنتجات الغذائية والمشروبات. وشهدت الصادرات الغذائية الإيرلندية خلال العام الماضي زيادة بنسبة 12% في دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً؛ حيث سجلت منتجات الألبان وحدها زيادة بنسبة 15% لتصل قيمتها إلى 1.5 مليار درهم إماراتي، ما يجعل من هذه المنطقة واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لمنتجي الأغذية الإيرلنديين».

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