شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تدعو لِسَنّ قوانين تحمي حقوق الناشرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت شركة «مايكروسوفت» إلى الناشرين في أوروبا للدعوة إلى نظام على غرار أستراليا من شأنه إجبار المنصات التقنية مثل «جوجل» و«فيسبوك» على الدفع للمؤسسات الإخبارية في مقابل المحتوى. وأوضحت عملاقة التكنولوجيا، الاثنين الماضي أنها ستتعاون مع مجموعات صناعة الإعلام مثل مجلس الناشرين الأوروبيين للضغط على المشرعين لسَنّ مثل هذه السياسات التي يفكر فيها المشرعون في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الخطوة بعد أن حظرت «فيسبوك» الأخبار على منصتها في استراليا الأسبوع الماضي، بدلاً من الدفع للناشرين مقابل محتواهم، وهو القرار الذي أدى إلى ردة فعل عنيفة عالمية سلبية تجاه شركة التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، قال كريستيان فان ثيلو، رئيس مجلس الناشرين الأوروبيين في بيان: «نرحب باعتراف مايكروسوفت بالقيمة التي يضيفها المحتوى الخاص بنا إلى الأعمال الأساسية لمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي». (وكالات)