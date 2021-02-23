الأسهم تستعيد المكاسب.. ونشاط على «اتصالات» و«دو»

أبوظبي: مهند داغر

استعادت الأسهم المحلية مكاسبها في جلسة، ونجح خلالها مؤشر سوق دبي في الارتفاع أكثر من 1% قبل أن يستقر في المنطقة الخضراء عند 0.18% فيما صعد سوق أبوظبي 0.17% في جلسة شهدت نشاطاً على سهمي «اتصالات» و«دو»، وسط سيولة تجاوزت مليار درهم. وتزعم «اتصالات» سيولة سوق أبوظبي في الثلث الأول من الجلسة، ولامس سعره 20 درهماً قبل أن يتراجع إلى المركز الرابع من حيث الترتيب بسيولة بــ149.2 مليون درهم مرتفعاً 0.91% إلى مستوى 19.94 درهم عند الإغلاق. وجاء ذلك النشاط على السهم تزامناً مع توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح قياسية للسهم الواحد بقيمة 1.20 درهم للعام 2020 بما فيها 40 فلساً أرباحاً قياسية توزع لمرة واحدة. كما تزعم «دو» تداولات سوق دبي أيضاً في الثلث الأول من الجلسة ليتراجع إلى المركز الثالث في ختام التعاملات بقيمة 23.57 مليون درهم، مرتفعاً 2.95% إلى مستوى 6.63 درهم مع إعلان الشركة رسمياً رفع ملكية الأجانب إلى 49%. وفيما لم تحافظ أسهم قيادية على ارتفاعاتها خلال الجلسة مثل «إعمار العقارية» الذي تراجع بنسبة 0.83% في الختام، فقد نجح «الدار» في الصعود 0.55% إلى مستوى 3.65 درهم. وسجلت سيولة الأسواق 1.3 مليار درهم منها 1.087 مليار درهم في سوق أبوظبي و244.23 مليون درهم في سوق دبي والكميات المتداولة من الأسهم 303.7 مليون سهم توزعت بواقع 163.3 مليون سهم في أبوظبي و140.4 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6586 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.18% عند مستوى 2547.24 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والسلع والاتصالات والخدمات. وارتفع قطاع العقار 0.11% مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 3.1% و«إعمار مولز» 1.81% و«داماك» 0.87%، فيما تراجع «إعمار العقارية» 0.83% و«الاتحاد العقارية» 0.74%. وزاد قطاع الاستثمار 0.38% بعد تراجع «شعاع كابيتال» 1.88% مع ارتفاع «دبي المالي» 1.98% واستقرار «دبي للاستثمار». وعلى العكس، انخفض قطاع البنوك 0.07% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.2% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير. كما انخفض قطاع النقل 0.18% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 0.79% و«الخليج للملاحة» 4.95% في مقابل ارتفاع «أرامكس» 0.51%.

سوق أبوظبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.17% عند مستوى 5670.92 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاتصالات والاستثمار والطاقة والسلع والخدمات. وارتفع قطاع العقار 0.49% نتيجة ارتفاع «الدار» 0.55% فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.74%. وصعد قطاع الاتصالات 0.91% بعد صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما صعد قطاع الاستثمار 0.07% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.81% مع استقرار كل من «إشراق» و«العالمية القابضة». كما صعد قطاع الطاقة 0.5% صعود «أدنوك للتوزيع» 1% و «دانة غاز» 0.57% رغم انخفاض «طاقة» 1.43%. وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.25% نتيجة تراجع «أبوظبي الأول» 0.4% رغم ارتفاع «أبوظبي التجاري» 1.04% واستقرار «أبوظبي الإسلامي» من دون تغيير.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 67.37 مليون درهم مغلقاً عند 3.58 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 29.2 مليون درهم وأقفل عند 11.35 درهم، ثم «دو» بسيولة قدرها 23.57 مليون درهم وأقفل عند 6.63 درهم. وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 270.2 مليون درهم مغلقاً عند 15 درهم، تلاه «الدار» بتداولات بلغت 265.3 مليون درهم وأقفل عند 3.65 درهم، ثم «العالمية القابضة» مستقطباً 165.3 مليون درهم ليغلق عند 46.8 درهم. وسجل «إعمار للتطوير» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 3.1% ليغلق عند 2.66 درهم، بينما سجل «الخليج للملاحة» التراجع الأكثر بنسبة 4.95% إلى 0.345 درهم. وكان في مقدمة المرتفعين بسوق أبوظبي «الظفرة للتأمين» بنسبة 13.04% مغلقاً عند 3.9 درهم، فيما جاء في مقدمة المتراجعين «أسمنت الخليج» بنزوله 4.89% عند 0.719 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 161.45 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل توزعت بواقع 3.59 مليون درهم محصلة بيع العرب و8.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و145.26 مليون درهم محصلة بيع الأجانب. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، (13.7 مليون درهم محصلة شراء العرب و8.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و14.1 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 36.24 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 1.8 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 29.2 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 29.2 مليون درهم محصلة شراء فيما اتجهوا نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 1.8 مليون درهم محصلة بيع.

التقييمات