شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» ترفع نسبة ملكية الأجانب إلى 49% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن بدء رفع نسبة تملُّك الأجانب من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات في أسهمها من 22% إلى نسبة أقصاها 49%. وأكدت الشركة في بيان على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي، أنها رفعت نسبة تملُّك مواطني دولة الإمارات والمؤسسات والهيئات الإماراتية بنسبة أقصاها 100% من رأس مال الشركة. يشار الى أن مجلس الادارة أقر خلال اجتماعه في يناير الماضي، تعديل نسب التملك في أسهم الشركة وإلغاء أي قرارات سابقة بهذا الشأن، فيما منع التملك في أسهم الشركة لأي فرد أو مؤسسة أو شركة أو هيئة بنسبة تزيد على 5%، مع مراعاة المساهمين الحاليين المالكين نسبة تفوق 5% من رأس مالها، كما منع التملك في أسهمها من قبل أي شركة اتصالات سواء محلية أو دولية. ومن المتوقع أن تشهد السيولة المتاحة للمساهمين الأجانب تحسناً كبيراً بعد دخول قرار رفع نسبة التملك حيز التنفيذ، وذلك تماشياً مع الطلب المتزايد لتوفير مساحة إضافية للأطراف ذات المصلحة، كما رجحت أن تشهد الاستفسارات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي زيادة خلال الفترة المقبلة. (وام)