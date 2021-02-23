الإمارات للشحن الجوي تنقل 220 ألف طن مواد غذائية في عام الجائحة

دبي: ”الخليج 365”

أكّدت الإمارات للشحن الجوي التزامها نحو صناعة الأغذية والمشروبات العالمية من خلال مشاركتها في «جلفود 2021»، أكبر معرض سنوي لتجارة الأغذية والمشروبات في العالم، والذي يقام حالياً في دبي ويختتم يوم 25 فبراير الجاري. ويجمع الحدث تشكيلة واسعة من المشاركين من نظام إمداد الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم. ودأبت الإمارات للشحن الجوي على المشاركة في الدورات السابقة من معرض «جلفود»، كما نجحت في تقديم بعض عملائها من الشركات الصغيرة من جميع أنحاء العالم إلى كبريات شركات توريد الأطعمة والمشروبات في هذا الحدث. ودعت الناقلة خلال مشاركتها هذا العام بعضاً من شركائها وعملائها في قطاع الشحن لعرض إمكاناتهم اللوجستية بشكل مشترك ضمن جناحها. وتدعم الإمارات للشحن الجوي جانباً مهماً من الخدمات اللوجستية العالمية عبر الحدود في تجارة الأغذية والمشروبات، ونقل الفواكه والخضروات والمأكولات البحرية واللحوم والمكونات الغذائية، والأغذية والمشروبات الجاهزة للاستهلاك على رحلاتها عبر القارات الست.

600 طن يومياً

واستمرت الإمارات للشحن الجوي خلال عام الجائحة في أداء مهامها الحيوية المتمثلة في الحفاظ على سلسلة نقل المواد الغذائية، ولعبت دوراً مهماً في المحافظة على الأمن الغذائي وضمان تدفق ثابت من الإيرادات للمجتمعات التي تصدر الأغذية والمنتجات. ونجحت الناقلة في تحقيق ذلك على الرغم من التحديات الكبيرة، التي شملت القيود الشديدة على سعة الشحن الجوي خلال المراحل الأولى من الجائحة نظراً لتعليق رحلات الركاب. وخلال المدة بين يناير/ كانون الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2020، دأبت الإمارات للشحن الجوي يومياً على نقل ما يزيد على 600 طن من المواد الغذائية والمشروبات على رحلاتها. وساعدت في جلب أكثر من 125 ألف طن من المواد الغذائية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ما ساعد في المحافظة على سلاسل التوريد للمواد الغذائية من دون انقطاع خلال الجائحة. وشملت المواد الغذائية المتنوعة التي نقلتها الإمارات للشحن الجوي عبر العالم الكرز والسلمون من تشيلي، والأفوكادو والتوت من المكسيك، والفراولة والبطاطا الحلوة من مصر، والفاصوليا الخضراء والأناناس من كينيا، والسلمون من النرويج، والأجبان والمشروبات من فرنسا وإيطاليا، وجوز الهند والجاك فروت من تايلاند، والمانجو من الهند، والتوت الأزرق من المملكة المتحدة، واللحوم من أستراليا ونيوزيلندا، والكثير غيرها. وتتمتع الإمارات للشحن الجوي بميزات تفضيلية تتيح لها نقل المواد الغذائية وغيرها من المنتجات سريعة العطب عبر العالم، وذلك بفضل شبكتها العالمية التي تغطي أكثر من 130 مدينة وأسطولها الحديث من طائرات الجسم العريض. وتضمن الناقلة، من خلال منتجها المتخصص «إيميريتس فريش Emirates Fresh»، حفاظ المواد الغذائية على نضارتها أثناء الرحلة من المنشأ إلى الوجهة. وتوفر رحلات طيران الإمارات قناةً تجاريةً مهمةً لنقل المواد الغذائية بين الأسواق العالمية، ما يتيح لمصدري المواد الغذائية التواصل مع العملاء في الأسواق القائمة ودخول أسواق جديدة.

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