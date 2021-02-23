القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-2-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام التعاملات أمس الاثنين، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري ثباتا عند سعر 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى بنك البركة لـ 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر الين الياباني عند 105.13 للدولار، والعملة اليابانية الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في 2021 بسبب أن ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية يمكن أن يسحب الاستثمارات من اليابان.

ونزلت بتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، 11% إلى 48 ألفا و481 دولارا بعد أداء متقلب أثناء الليل حين انخفضت إلى 47 ألفا و400 دولار.