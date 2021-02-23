شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت تغلق فى المنطقة الحمراء بضغوط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.75% خاسراً 42.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5656.84 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.94% خاسراً 58.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6167.40 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسراً 6.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4653.17 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.46% خاسراً 22.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4820.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 242.6 مليون سهم بقيمة 58.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.92%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.99%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%.

في سياق متصل أعلنت شركة طيران الجزيرة، النتائج المالية لعام 2020، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 26.4 مليون دينار كويتي عام 2020 مقابل أرباح بقيمة 14.9 مليون دينار كويتي عام 2019 بنسبة انخفاض 277%، وبلغت خسائر السهم الأساسية 132 دينار كويتي مقابل 74.71 دينار كويتي عام 2019، وبلغ إجمالي الموجودات 162.6 مليون دينار كويتي مقابل 166.7 مليون دينار كويتي بنسبة انخفاض 2%.

أعلنت شركة دار الثريا العقارية، النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة 557.5 ألف دينار كويتي عام 2020 مقابل 555.7 ألف دينار كويتي عام 2019 بنسبة نمو 0.3%، وبلغ إجمالي الموجودات 17.6 مليون دينار كويتي مقابل 15.6 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 13%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة-زين، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة لعام 2020.

في السياق ذاته أعلنت شركة عمار للتمويل والإجارة، اجتماع مجلس الإدارة الثاني، يوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.