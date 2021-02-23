شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 13 شهرا قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها خلال التعاملات المتقدمة من السوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 13 شهرا ، استنادا على توقعات وجود نقص بالمعروض خلال الربع الأول من هذا العام ، بجانب انحسار مخاوف تكدس المخزونات فى الولايات المتحدة ، بعد تحسن الطقس البارد والبدء فى تشغيل مصافي التكرير فى تكساس ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية ، ضمن التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي 62.97$ الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 62.15$، وسجل أدنى مستوي عند 61.55$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 66.76$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 65.81$ ، وسجل أدنى مستوي عند 65.36$.

عند تسوية الاثنين ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 5.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ يوم 5 كانون الثاني/يناير الماضي.

أظهر أحدث تقارير مجموعة جولدمان ساكس عن أسواق الطاقة ، وجود عجز فى سوق النفط خلال الربع الأول من هذا العام ، بفضل تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود ، ونقص المعروض فى ظل تخفيضات تحالف أوبك بلس والخفض الطوعي فى إنتاج المملكة العربية السعودية بحوالي مليون برميل فى شباط/فبراير وآذار/مارس المقبل.

وقالت مؤسسة "مورجان ستانلي" فى مذكرة إن سوق النفط العالمية تعاني من نقص فى المعروض بحوالي 2.8 مليون برميل يوميا حتى الآن هذا العام ،ورفعت توقعات خام برنت خلال الربع الثالث إلى 70$ للبرميل.

فى الولايات المتحدة ، بدء الطقس البارد الذي ضرب مناطق وسط وغرب وجنوب البلاد فى التحسن النسبي ،مع ارتفاع درجات الحرارة قرب مستويات الصفر ،الأمر الذي يساعد حاليا فى عمليات إعادة تشغيل مصافي التكرير فى ولاية تكساس.

وكانت مصافي التكرير و معظم منصات إنتاج النفط قد توقفت تماما عن العمل فى ولاية تكساس بعد هبوط درجات الحرارة إلى 18 درجة تحت الصفر ،فى أمر لم يحدث منذ عام 1989.

وتمثل المصافي فى تكساس خمس إنتاج التكرير فى الولايات المتحدة ،وعودة عمليات التشغيل إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأيام القليلة القادمة ، سوف تساعد كثيرا فى تزايد معدلات السحب من المخزونات ، الأمر الذي ينهي حدوث تكدس وتراكم فى مخزونات الخام الأمريكية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.