شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى 6 أسابيع قبيل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل نشاط نسبي لعمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وذلك قبيل انطلاق الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 90.19 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.02 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.94 نقطة الأدنى منذ 13 كانون الثاني/يناير الماضي.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل آمال تعافي الاقتصاد العالمي وإقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

نشطت عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل يوم الثلاثاء مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة انتظارا لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس.

تنطلق بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش شهادة "جيروم باول" أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ،وتنتظر أسواق المال العالمية عن كثب الحديث عن توقعات التضخم فى الولايات المتحدة وكيفية التعامل معها من قبل المركزي الأمريكي.

إذا نجح باول فى بث حالة الطمأنينة حيال قدرة البنك المركزي فى تحمل ارتفاع معدلات التضخم دون رفع أسعار الفائدة بصورة عاجلة ،فمن المرجح أن تستقر سوق السندات فى الولايات المتحدة ،و تتراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.