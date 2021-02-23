شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل خسائر قطاع التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل الخسائر المستثمرة فى قطاع التكنولوجيا الذي يشهد عمليات بيع مفتوحة ، وفى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة انتظارا لشهادة رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي أمام الكونغرس الأمريكي.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.9% حتى الساعة 11:33 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 406.7 نقطة الأدنى منذ 3 شباط/فبراير الجاري ،و أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، بفعل مخاوف ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 3.5% ، ليواصل القطاع خسائره الفادحة لليوم الثاني على التوالي ، بعد عمليات بيع مفتوحة لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال تداولات بعد الإغلاق فى وول ستريت.

تنتظر أسواق المال العالمية عن كثب التصريحات التي سوف يدلي بها رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي "جيروم باول" خلال شهادته النصف السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ،تنطلق الشهادة بحلول الساعة 15:00 جرينتش عبر الأقمار الصناعية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.0% ،مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،فى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.

وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4% ، بفعل مخاوف خسائر شركات التصدير فى بريطانيا ، فى ظل استمرار ارتفاع الجنيه الإسترليني لمستويات أعلى جديدة فوق حاجز 1.4$ للمرة الأولى فى ثلاث سنوات.