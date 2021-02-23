شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مواصلة الصعود، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.21% بما يعادل -4.12 نقطة ليستقر على سعر 335.79 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 337.55، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 375.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه