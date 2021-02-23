شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يكافح لاختراق مستوى مقاومة محوري – تحليل – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كومكاست (COMCAST CORP) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم المستمرة اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 52.35، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة سابقة الذكر 52.35، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 55.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد