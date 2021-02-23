شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثراً بكسره لخط اتجاه صاعد على المدى القصير في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليتخطى بدوره دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.55% بما يعادل -0.25 نقطة ليستقر على سعر 45.43 دولار.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 45.56، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 43.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط