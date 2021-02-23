شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يستند لدعم مهم – تحليل – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.68% بما يعادل -0.42 نقطة ليستقر على سعر 61.56 دولار، ليستند السهم إلى مستوى الدعم المحوري 61.02، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 61.56، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 65.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه