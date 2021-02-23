شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بضغط سلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.47% بما يعادل -1.23 نقطة ليستقر على سعر 260.33 دولار، ليستند بهذا الانخفاض الأخير إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 254.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 276.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه