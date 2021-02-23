شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات أوروبا بقيادة أسهم السياحة والسفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسهم أوروبا الثلاثاء إذ فاقت قوة أسعار السلع الأولية أثر تحديثات متباينة لأرباح الشركات، بينما نزل سهم بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني بعد أن تخلى عن أهداف للربحية في الأمد الطويل.

ونزل سهم إتش إس بي سي هولدينجز 1.3 بالمئة بعد أن تراجعت أرباحه السنوية بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، بينما كشف عن استراتيجية معدلة تركز بشكل أساسي على إدارة الثروات في آسيا.

وربح المؤشر القياسي لأسهم منطقة اليورو 0.1 بالمئة فيما تصدرت أسهم الطاقة والسفر قائمة الرابحين.

ونزل سهم مجموعة فريزينيوس الألمانية للرعاية الصحية 1.3 بالمئة بعد أن قلصت توقعاتها لنمو المبيعات في 2021 وقالت إنها ستدشن برنامجا لخفض التكاليف، بينما تراجع سهم هايدلبرج سيمنت 1.2 بالمئة حتى بعد أن كشفت نتائج أعمال أولية أن الربح الأساسي للشركة ارتفع ستة بالمئة في العام الماضي.

وارتفعت أسهم شركات السفر مع اندفاع العملاء لإجراء حجوزات جديدة بعد أن أعلنت المملكة المتحدة عن خطتها المكونة من أربع خطوات لإنهاء قيود فيروس كورونا.

وارتفعت أسهم «توي»، أكبر مجموعة سفر ألمانية، بنسبة 7% تقريباً كما ارتفعت مجموعة الخطوط الجوية الدولية، مالكة الخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا، بأكثر من 6% وقفزت أسهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا بأكثر من 4%.

وتضرر القطاع بشدة من قيود فيروس كورونا، حيث نصح الناس بعدم السفر إلى الخارج والتعامل مع سياسات الحجر الصحي الصارمة إذا فعلوا ذلك.

ومع ذلك، بعد ظهر الاثنين، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطته المكونة من أربع خطوات لرفع جميع القيود الاجتماعية بحلول 21 يونيو، مما أدى إلى زيادة في الحجوزات الجديدة.

وقالت شركة «إيزي جيت» مساء الاثنين إنها شهدت زيادة بنسبة 337% في حجوزات الطيران في المملكة المتحدة وزيادة بنسبة 630% في حجوزات العطلات بعد إعلان الحكومة. وقالت «توي» أيضا إن الحجوزات قفزت 500% بين عشية وضحاها.

وكانت اليونان وإسبانيا وتركيا والبرتغال من بين الوجهات الأولى في الحجوزات الجديدة. (وكالات)