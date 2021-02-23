شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين للأسواق الآسيوية.. وأسهم التقنية الصينية تهوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الثلاثاء، حيث راقب المستثمرون أسهم التكنولوجيا على الصعيد الإقليمي بعد أن تراجعت نظرائهم في وول ستريت خلال الليل.

كانت الأسهم في البر الرئيسي الصيني منخفضة عند الإغلاق. انخفض مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.17% إلى 3636.36 بينما انخفض مكون شينزن 0.611% إلى 15243.25 نقطة. مع ذلك، ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.03% لينهي يوم التداول عند 30632.64.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا في آسيا يوم الثلاثاء، حيث تراجعت أسهم علي بابا المدرجة في هونج كونج بنسبة 1.2%. انخفض تشاومي 3.1% وهبط كويشو 5.24%. وتراجع سهم إل جي إلكترونيكس في كوريا الجنوبية بنسبة 5.12% بينما انخفض سهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 0.24%.

مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية انخفض بنسبة 0.31% ليغلق عند 3،070.09 نقطة. وفي أستراليا، ارتفع المؤشر 0.86% لينهي يوم التداول عند 6839.20 نقطة.

على صعيد الأرباح، قال HSBC يوم الثلاثاء إن أرباحه المعلنة قبل الضرائب لعام 2020 تراجعت بنسبة 34% عن العام الماضي إلى 8.8 مليار دولار. كما أعلنت عن توزيعات أرباح مؤقتة قدرها 15 سنتًا للسهم.

وكانت أرباح البنك أعلى من توقعات المحللين البالغة 8.3 مليار دولار للعام الماضي بأكمله، بناءً على تقديرات جمعها البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له. ارتفعت أسهم HSBC في هونج كونج بنسبة 0.43% يوم الثلاثاء.

وكانت الأسواق في اليابان مغلقة يوم الثلاثاء لقضاء عطلة. (وكالات)