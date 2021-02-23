شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تستعيد صدارة مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأخير من 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

قالت دراسة حديثة، الثلاثاء إن شركة التقنية العملاقة «أبل»استعادت صدارة مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الأخير من 2020، وذلك مع إطلاق هواتف «آي فون» الجديدة العاملة بنظام الجيل الخامس في الخريف. وللمرة الأولى منذ نهاية 2016، تقدمت «أبل» على «سامسونج» في المبيعات الربعية للهواتف المحمولة، رغم التباطؤ الكبير في المبيعات الإجمالية بسبب الجائحة. وانخفضت المبيعات العالمية بنسبة 5,4 % خلال الربع الرابع و12,5 % في مجمل العام، بسبب تراجع النفقات الاستهلاكية خصوصاً. غير أن دراسة نشرتها شركة «غارتنر» أشارت إلى أن «إطلاق هواتف آي فون العاملة بتقنية الجيل الخامس من طرازات 12 ساعد أبل في تحقيق نمو ثنائي الأرقام خلال الربع الرابع من 2020». وباعت المجموعة الأميركية العملاقة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا 80 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير من العام الماضي، في مقابل 70 مليون جهاز في الفترة عينها قبل عام. وارتفعت حصتها من السوق العالمية من 17,1 % إلى 20,8 %. وتقدمت المجموعة الأمريكية على منافستها الكورية الجنوبية سامسونج التي باعت 62 مليون هاتف ذكي في الربع الرابع من 2020، وتلتهما الشركات الصينية الثلاث شاومي (43,4 مليون) وأوبو (34,3 مليون) وهواوي (34,3 مليون أيضاً). وفي المبيعات السنوية، تبقى سامسونج الرائدة عالمياً، رغم أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 14,6 % إلى 253 مليون جهاز. وتحتل أبل المركز الثاني عالمياً (200 مليون جهاز) متقدمة على هواوي التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 24,1 % خصوصاً جراء العقوبات الأميركية في حقها، وفق «غارتنر». وأشارت الدراسة إلى أن «أثر منع استخدام تطبيقات جوجل على هواتف هواوي الذكية ألحق أذى بأداء هواوي وأثر سلباً في مبيعاتها».