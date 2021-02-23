شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط الطفيف الآن، ليختبر حاجز 0.7900، لكن بما أن السعر فوق 0.7820، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.8000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7860 والمقاومة 0.8000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد