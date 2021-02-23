شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الهابط الطفيف متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 64.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف اختبار مناطق 62.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، مع التذكير بأن الهدف التالي للموجة الصاعدة المتوقعة يصل إلى 67.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد