شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الهابط ليبتعد تدريجياً عن مقاومة القناة الهابطة، ليعزز إشارات العودة إلى الانخفاض، لكننا لا زلنا حياديين إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم 1800.00 أو اختراق المقاومة 1820.00 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي