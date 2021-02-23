شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبدأ اختبار حاجز 1.4100، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.4200، ليبقى السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.4000 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد