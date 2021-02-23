شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار مقاومة قوية عند 1.2173، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم بثبات السعر فوق 1.2064، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق 1.2173 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.2300 كمحطة تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد