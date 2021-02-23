شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة أسبوع قبيل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بجانب انتعاش مستويات العملة الأمريكية قبيل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,803.69$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,809.84$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,816.04$ الأعلى فى أسبوع.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أشهر عند 1,760.68$ للأونصة ، وبدعم تراجع مستويات العملة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 89.94 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن ارتفاع العملة الأمريكية يضغط بالسلب على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وترتفع تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

يأتي انتعاش مستويات العملة الأمريكية، بفضل نشاط نسبي لعمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل، وذلك قبيل انطلاق الشهادة النصف سنوية عن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس الأمريكي.

تنطلق بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش شهادة "جيروم باول" أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ،وتنتظر أسواق المال العالمية عن كثب الحديث عن توقعات التضخم فى الولايات المتحدة وكيفية التعامل معه من قبل المركزي الأمريكي.

إذا نجح باول فى بث حالة الطمأنينة حيال قدرة البنك المركزي فى تحمل ارتفاع معدلات التضخم دون رفع أسعار الفائدة بصورة عاجلة ،فمن المرجح أن تستقر سوق السندات فى الولايات المتحدة ،و تتراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 12.24 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،وبأكبر انخفاض يومي منذ يوم 20 آذار/مارس 2020 ، لينزل الإجمالي إلى 1,115.14 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 20 أيار/مايو 2020.