بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 42.7 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر42 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5656 نقطة بنسبة هبوط بلغت 75ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر242 مليون سهم تمت عبر 12428 صفقة نقدية بقيمة 18ر58 مليون دينار (نحو 9ر191 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر6 نقطة ليبلغ مستوى 17ر4653 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر103 مليون سهم تمت عبر 4372 صفقة نقدية بقيمة 8ر8 مليون دينار (نحو 04ر29 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر58 نقطة ليبلغ مستوى 40ر6167 نقطة بنسبة هبوط بلغت 94ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 06ر139 مليون سهم تمت عبر 8056 صفقة بقيمة 3ر49 مليون دينار (نحو 6ر162 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر22 نقطة ليبلغ مستوى 47ر4820 نقطة بنسبة هبوط بلغت 46ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر64 مليون سهم تمت عبر 2446 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 4ر19 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (آبار) و(السورية) و(أولى تكافل) و(تمدين أ) أما شركات (أهلي متحد) و(أجيليتي) و(وطني) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(بيان) و(امتياز) و(اكتتاب) الأكثر انخفاضا.