شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتكوين" تهوي 17% مع تنامي الشكوك بشأن التقييمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت بيتكوين 17 بالمئة الثلاثاء، لتطلق شرارة موجة بيع في شتى أسواق العملات المشفرة مع تنامي قلق المستثمرين بشأن التقييمات شديدة الارتفاع في الوقت الذي يبيع فيه متعاملون يكونون مراكز كبيرة العملة لجني الأرباح. وتكبدت أكبر عملة مشفرة في العالم أشد انخفاض يومي في شهر، لتهبط إلى المستوى المتدني البالغ 45 ألف دولار. ونزلت بيتكوين في أحدث تعاملات 11.3 بالمئة بحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش. ومدد النزول انخفاضا بنحو الخُمس من المستوى المرتفع البالغ 58 ألفا و354 دولارا الذي بلغته يوم الأحد، بيد أن بيتكوين ما زالت مرتفعة بنحو 60 بالمئة منذ بداية العام. ونزل سعر إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية والتي عادة ما تتحرك بالتزامن مع بيتكوين، ما يزيد عن 17 بالمئة وسجلت في أحدث تعاملات 1461 دولارا، منخفضة قرابة 30 بالمئة عن ذروة قياسية بلغتها الأسبوع الماضي. وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطا محموما هذا العام إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول على محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار. وساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا في العملة المشفرة هذا الشهر في رفع قيمة بتكوين فوق 50 ألف دولار لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات بيتكوين. (رويترز)