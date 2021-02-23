شكرا لقرائتكم خبر عن سامباولي يستقيل من أتلتيكو مينيرو ويقترب أكثر من مرسيليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساو باولو - أ ف ب

عزّزت استقالة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، الثلاثاء، من تدريب نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي لكرة القدم، التكهنات حول اقترابه من الإشراف على الإدارة الفنية لنادي مرسيليا الفرنسي. وكتب سامباولي الذي كان مرتبطاً بالنادي البرازيلي حتى نهاية العام الحالي، في رسالة وجهها إلى أنصاره أرسلها المتحدث باسمه لوسائل الإعلام: «النهاية حانت. ستكون المباراة الأخيرة يوم الخميس». وأوضحت العديد من وسائل الإعلام أن مدرب المنتخب الأرجنتيني سابقاً (2017-2018)، من المتوقع أن يصبح مدرباً جديداً لنادي مرسيليا خلفاً للبرتغالي أندريه فياش بواش المعاقب من إدارة النادي الجنوبي منذ مطلع شباط/فبراير بعدما كشف عن نيته في تقديم الاستقالة. وتولى سامباولي (60 عاماً) تدريب أتليتكو مينيرو في آذار/مارس 2020 وقاده إلى الفوز 25 مرة في 44 مباراة (10 هزائم و9 تعادلات). في مسيرته التدريبية التي بدأت في عام 2002، قاد سامباولي فريقاً برازيلياً آخر هو سانتوس، بالإضافة إلى أندية في البيرو وتشيلي والإكوادور. تجربته الوحيدة في أوروبا كانت في إسبانيا مع نادي إشبيلية (2016-2017). في رسالته الوداعية، قال سامباولي الذي قاد منتخب تشيلي إلى لقب كوبا أميركا عام 2015، إنه لم يكن يرغب في «الفوز فقط ولكن أن يكون مبدعاً وأن يبني فريقاً، عند مشاهدته على شاشة التلفزيون، يزيل الحزن لبعض الوقت». وأضاف: «تتمتع كرة القدم البرازيلية بموهبة لا حصر لها: لقد جعلتني أعيد اكتشاف جمال اللعبة، وهو أمر سيبقى لي إلى الأبد». ويحتل أتلتيكو مينيرو المركز الثالث في الدوري وتأهل إلى دور المجموعات للنسخة المقبلة من مسابقة كأس ليبرتادوريس التي تعادل في أمريكا الجنوبية دوري أبطال أوروبا.