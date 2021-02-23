شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأمريكية تكشف سبب تعطل محرك طائرة بوينج تعرضت لحادث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قال روبرت ساموالت رئيس المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، إن إجهاد المعادن له علاقة بالعطب الذي أصاب شفرة مروحة محرك تعطل في طائرة بوينج 777 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، التي هبطت بسلام في دنفر، السبت، استناداً إلى تقييم أولي. وأضاف للصحفيين بعد تحليل أولي لمسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات في قمرة القيادة، أن المحرك الذي صنعته شركة برات آند وتني تعطل متسبباً بـ«ضجيج عال» بعد أربع دقائق على إقلاع الطائرة من دنفر بولاية كولورادو الأمريكية. وقال إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث شبيها بتعطل محرك في طائرة رحلة أخرى لشركة يونايتد كانت متجهة إلى هاواي في فبراير/ شباط 2018، وأُرجع السبب فيه إلى كسر ناجم عن إجهاد المعادن في إحدى شفرات مروحة المحرك. وتابع ساموالت أن «من المهم أن نفهم الحقائق والملابسات والظروف المتعلقة بهذا الحدث بعينه، قبل مقارنته بأي حدث آخر». والمحرك المعطل على طائرة بوينج 777 المصنعة قبل 26 عاماً، والذي تناثر منه حطام على إحدى ضواحي دنفر، كان من طراز برات آند وتني 4000، واستُخدم في 128 طائرة، أي أقل من عشرة في المئة من الأسطول العالمي لطائرات بوينج 777 ذات البدن العريض، والبالغ قوامه أكثر من 1600 طائرة. وسيُجرى فحص شفرة المحرك، الثلاثاء، بعد إرسالها جواً إلى مختبر تابع لشركة برات تحت إشراف المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل. وأوصت بوينج شركات الطيران بتعليق استخدام الطائرات إلى أن تضع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بروتوكول تفتيش مناسباً، وفرضت اليابان تعليقاً مؤقتاً لطيران هذه الطائرات. وقال ساموالت إن أضراراً طفيفة لحقت بجسم الطائرة، ولا تشمل أضراراً هيكلية. وأضاف أن مجلس سلامة النقل سينظر في سبب انفصال غطاء المحرك عن الطائرة، وسبب نشوب حريق رغم وجود ما يشير إلى فصل الوقود عن المحرك.