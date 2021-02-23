شكرا لقرائتكم خبر عن أثقل ناقلة دبابات في العالم في «آيدكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قال خالد محمد البادي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البادي، إن المجموعة تعرض خلال معرض «آيدكس» أثقل ناقلة دبابات في العالم. وأضاف: «كما نعرض ناقلة جنود 8x8 مدرعة برمائية، وآلية حديثة 4x4 مصنعة خصيصاً لتلائم أجواء الخليج مزودة بمنظومة دفاعية متطورة جداً، إلى جانب الطائرات من دون طيار تحمل صواريخ ذكية، ومناظير ليلية ونهارية لمسافات بعيدة، ووسائل اتصال مشفرة ودقيقة جداً، وأجهزة التفتيش والحماية الأمنية». وأعرب البادي عن اعتزازه بالتطور الذي حققته الصناعات الدفاعية الإماراتية والتعاون مع الشركات العالمية في هذا القطاع، مشيداً بأهمية تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الإماراتية. وقال: «نسعى لمواصلة مسيرة النجاح التي حققناها بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وقد نجحت أبوظبي في استضافة هذا الحدث الهام والعالمي رغم الظروف الراهنة، ما يؤكد قدرتنا على تحدي المستحيل».