شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع وفيات وإصابات «كورونا» في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - رويترز

انخفضت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي، فيما تراجعت بشدة الإصابات والحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى. وتأتي المؤشرات الإيجابية في وقت بلغ فيه إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الوباء نصف مليون، رغم أن خبراء الصحة حذروا من احتمال عودة زيادة الإصابات بسبب السلالات الجديدة الأسرع انتشاراً. وانخفض عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بنسبة 37 في المئة في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير/شباط إلى 13636، بحسب تحليل لرويترز حول تقارير الولايات والمقاطعات. وباستثناء الوفيات المتراكمة التي سجلتها ولاية أوهايو في الأسبوع السابق، انخفضت الوفيات على أساس معدل بنسبة 17 في المئة. وسجلت البلاد ما يربو على 491 ألف إصابة جديدة الأسبوع الماضي، بانخفاض 23 في المئة عن الأيام السبعة السابقة، وانخفضت الإصابات الجديدة لمدة ستة أسابيع متتالية، بنسبة 72 في المئة عن ذروتها في أوائل يناير/كانون الثاني، ومقارنة بالأسبوع السابق، زادت الإصابات الجديدة في سبع ولايات فقط من أصل 50.