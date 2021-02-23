شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على رفع اسم غانييف من قائمة «الفرسان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قام نادي شباب الأهلي برفع اسم اللاعب الأوزبكي عزيز غانييف من كشوف الفريق الأول في اتحاد الكرة، وذلك بعد موافقة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين على طلب النادي، وتقدم مسؤولو النادي بالتقارير الطبية التي تتعلق بوضعية وإصابة اللاعب التي ستبعده عن الملاعب لفترة تزيد على 6 أشهر، وهو ما يعني نهاية رحلة اللاعب في الملاعب هذا الموسم. وتقدم النادي بالمستندات التي تؤيد تطبيق قرار «التغيير» والتي تتمثل في إثبات إصابته لمدة لا تقل عن 6 أشهر لعودة اللاعب إلى الملاعب، وفق تقريرين طبيين صادرين من مستشفيين (حكومي وخاص). ويتوقع أن يقوم «الفرسان» بقيد اللاعب المغربي مبارك بوصوفة بديلاً للأوزبكي خلال الساعات القادمة.