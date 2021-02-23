شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمى للسياحة ينتقد قرار بريطانيا باستمرار فرض حظر الطيران حتى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت جلوريا جيفارا الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، دراسة المملكة المتحدة لاستمرار فرض الإجراءات الصارمة على الطيران حتى مايو المقبل.

وقالت جيفارا في بيان لها اليوم: "بينما نرحب بالتقدم المذهل الذي حققته حكومة المملكة المتحدة في برنامج طرح اللقاح، فإن تأخير عودة السفر الدولي حتى منتصف مايو على الأقل، قد يعني خسارة ضخمة لقطاع السفر والسياحة، فببساطة لن تبقى الصناعة على قيد الحياة هناك، وستختفي الشركات الصغيرة والمتوسطة المكافحة من أجل البقاء".

وتابعت: "كان القطاع يعلق آماله على عودة أسرع للسفر الدولي، لذلك سيكون هناك استياء واسع النطاق من هذه الأخبار، إن عودة الطيران وحرية السفر أمر حاسم إذا كان لاقتصاد المملكة المتحدة أن يتعافى من ويلات الوباء، بالنظر إلى أن القطاع يولد 200 مليار جنيه إسترليني للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويدعم ما يقرب من أربعة ملايين وظيفة".

وأشارت: "في رسالتنا الأخيرة إلى بوريس جونسون، أوصى المجلس بتنفيذ خطة لإحياء السفر الدولي باتباع نهج دولي منسق تقوده المملكة المتحدة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، بإنشاء إطار تنقل دولي للسماح بالحركة الآمنة للأشخاص، وإزالة القيود مثل وحدات العزل الشاملة".

كما تضمنت الخطة أيضًا انتقال حكومة المملكة المتحدة من تقييمات المخاطر على أساس البلدان إلى المسافرين الأفراد، من خلال نظام اختبار قوي وشامل مدعوم بالتكنولوجيا وبطاقات الصحة الرقمية، وتناولت تعزيز بروتوكولات الصحة والنظافة، بما في ذلك ارتداء القناع الإلزامي بالإضافة إلى طرح التطعيم، كجزء من حل متكامل؛ وتقديم حزم دعم رئيسية لشركات السفر والسياحة التي تكافح لإبقاء رؤوسهم فوق الماء.