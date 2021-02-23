شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور .. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى حسانين صاحب محل أسماك عن أسعار السمك اليوم الثلاثاء في معظم المناطق وذلك وفقا لأسعار سوق العبور للجملة، مشيرا إلى أن أسعار السمك البلطي الأسواني اليوم الثلاثاء 23-2-2021، حيث سجل سعر الكيلو 17-37 جنيها، وبالنسبة للبلطي المزارع بجميع أحجامه فيتراوح بين 16-20 جنيها للكيلو.

وأضاف حسانين في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أسعار البورى سجلت 32_50 جنيها للكيلو بجميع أحجامه، وتراوحت سعر البربون " 1 " لـ 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " بـ 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " بـ 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" بـ 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد بين 15 – 25 جنيها للكيلو، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا بين 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " بين 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " بين 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد بين 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " بين 90 – 150 جنيها للكيلو.