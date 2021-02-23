شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد العالمي ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ،وضعف الإقبال على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.25% إلى 1.2180$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2152 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2150$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل المزيد من التطورات الإيجابية حول تعافي الاقتصاد العالمي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 89.94 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل ضعف عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وتركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ، فى ظل تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونا خلال العام الجاري بأسرع من التوقعات.

ويضغط على الدولار الأمريكي أيضا تجدد الثقة فى الأسواق بأن أسعار الفائدة الأمريكية المنخفضة قرب مستويات قياسية لن ترتفع فى أي وقت قريب.

بجانب توقعات بأن يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته أمام الكونغرس فى وقت لاحق اليوم ،بعض الطمأنينة بأن المركزي الأمريكي سيتحمل ارتفاع معدلات التضخم دون رفع أسعار الفائدة فى المستقبل القريب.