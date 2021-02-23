شكرا لقرائتكم خبر عن "مشاعر ريت" يتلقى إخطاراً لطلب إعادة تقييم الإيجار المستحق عن الفترة الحالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مسقط المالية، مدير صندوق مشاعر ريت، عن تلقيها إخطاراً من مستأجر عقاراته "شركة إسكان للتنمية والاستثمار" لطلب إعادة تقييم الإيجار المستحق عن الفترة الحالية.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن عملية إعادة التقييم ستتم من خلال تعيين خبير مستقل لتقييم الإيجار بسبب الظروف الاستثنائية الحالية الناتجة جراء جائحة فايروس كورونا.

وبحسب البيان، سيقوم مدير الصندوق حالياً بتقييم هذا الطلب داخلياً فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة المعنية، علماً بأنه يتعذر على مدير الصندوق حالياً تحديد الأثر المالي بدقة.

ويُذكر أن الصندوق تلقى خطاباً، في ديسمبر الماضي، من قبل شركة إسكان للتنمية والاستثمار بصفتها المستأجر لأحد العقارات والمملوكة من قبل صندوق المشاعر ريت (برج إسكان 5)، متضمناً عدم رغبة الشركة تجديد عقد الإيجار المبرم مع الصندوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي خسارة بلغ 40.113 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري، مُحققاً مصاريف مباشرة بلغت 1.729 مليون ريال.

وأرجع الصندوق تحقيق الخسائر المتفاقمة خلال الربع الرابع إلى انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية إلى 38.070 مليون ريال.