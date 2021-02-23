شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ولاء للتأمين ترتفع 214% في 2020 لزيادة الأقساط المُكتسبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة ولاء للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 213.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 72.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 23.2 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 849.9 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين بلغ 735.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إرتفاع صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 83.74 مليون ريال وبنسبة 11.75%، وإرتفاع عمولة إعادة التأمين بمبلغ 16.71 مليون ريال وبنسبة 68.68%، وإرتفاع إيرادات الإكتتاب الآخرى بمبلغ 8.95 مليون ريال وبنسبة 394.84%.

كذلك تراجع صافي أقساط المطالبات المتكبدة إلى 557.4 مليون ريال مقابل صافي مطالبات متكبدة بلغ 561 مليون ريال خلال العام 2019.

وارتفع فائض العمليات التشغيلية إلى 73.5 مليون ريال مقابل فائض عمليات تشغيلية بلغ 3.02 مليون ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 42.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 9.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.